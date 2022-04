"Ronaldo, il telefono rotto era di un 14enne autistico: indaga la polizia"

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Momento nero per Cristiano Ronaldo in Inghilterra. Sconfitto sul campo dell'Everton con il suo Manchester United, il portoghese si è reso protagonista di uno spiacevole episodio a fine gara finendo così al centro di un'accesa polemica social. Al termine del match infatti CR7 (che si è poi scusato proprio sui social) ha completamente perso la testa, come si vede in un video che lo immortala mentre distrugge il telefono a un tifoso avversario. E ora nuovi dettagli emergono dalla stampa britannica, che spiega come il tifoso in questione era un 14enne autistico che per la prima volta assisteva a una partita al 'Goodison Park'.