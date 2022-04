Premier League: Eriksen vince sempre da titolare, Leicester ok

TORINO - Successi per Brentford, Leicester e Norwich nelle gare della domenica della 32ª giornata di Premier League. Eriksen si conferma fondamentale per i Bees, che superano 2-0 il West Ham di Moyes: l'ex interista ha vinto tutte e quattro le gare giocate da titolare finora con il Brentford. Il Leicester, invece, ferma la corsa del Crystal Palace (sconfitto 2-1), che veniva da 7 gare ufficiali senza sconfitte (5 vittorie e 2 pareggi) e da 4 senza gol incassati. Torna a sperare nella salvezza il Norwich, ultimo in graduatoria, grazie al successo per 2-0 sul Burnley.

Il Brentford piega il West Ham di Moyes

Il Brentford, con Eriksen ancora titolare, resta inchiodato sullo 0-0 nel deludente primo tempo con il West Ham di Moyes. Poi il match si accende in apertura di ripresa, al 48', quando i padroni di casa sbloccano il risultato grazie al francese Mbeumo, servito da Toney, sempre prezioso nelle ultime uscite del Brentford. I protagonisti del primo gol si invertono nel raddoppio al 64': stavolta è Mbeumo ad assistere Toney, che infila il portiere ospite Fabianski. Finisce 2-0 per i Bees, al quarto successo nelle ultime cinque partite.

Crystal Palace fermato dal Leicester

Il Leicester batte 2-1 un Crystal Palace in gran forma: è Lookman a sbloccare l'incontro al 39' su assist di Dewsbury-Hall, che poi raddoppia al 45' su azione offensiva nata da un errore di Guehi, che regala la palla a Maddison. Gli ospiti tornano in corsa al 65', su azione di calcio di rigore: Zaha si fa parare il tiro da Schemichel, ma riesce ad avventarsi sulla ribattuta e a insaccare il pallone in rete. Il Leicester si conferma la vittima preferita per il veterano del Palace, che ha segnato 7 gol alle Foxes in carriera, più che contro ogni altra squadra. Alla fine sono però i ragazzi di Rodgers sorridere grazie al 2-1 finale.

Norwich, vittoria che vale oro

Il Norwich, ultimo in Premier, trova tre punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza, superando 2-0 il Burnley: la formazione di casa, che era a secco di successi da 9 incontri (2 pareggi e 7 ko tra campionato e FA Cup), passa in vantaggio al 9' grazie a un bolide di Lees-Melou, leggermente deviato da Brownhill. Il raddoppio, nel secondo tempo, arriva all'86 grazie al finlandese Pukki.

