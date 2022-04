"Ronaldo scorretto, no al suo invito": la madre del tifoso risponde

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Ha avuto diverse ore per rifletterci su. Avrebbe dovuto mettersi in contatto con noi, ne sarei stata felice. Sono rimasto piuttosto sorpresa, avrei preferito qualcosa di un po' più sentito, piuttosto di invitarci a vedere lo United". A parlare è Sarah Kelly, madre di Jake Harding , 14enne autistico a cui Cristiano Ronaldo alla fine di Everton-Manchester United ha rotto il telefono con un gesto che è diventato virale. CR7 per questo è finito anche sotto indagine della polizia di Liverpool per "presunta aggressione" . Ha provato a scusarsi sui social con un post verso il ragazzo colpito, ma il pentimento è stato rispedito al mittente.

Cristiano Ronaldo distrugge il telefono di un tifoso: la reazione è virale

"Ronaldo non ci ha chiamati"

"Mi sembra davvero scorretto. Perché noi, che siamo tifosi dell'Everton, dovremmo andare a vedere lo United? Le scuse sono la cosa che mi hanno fatto arrabbiare di più. Ho pensato: 'Che maleducato, ha detto a tutti che si è scusato scrivendolo e in realtà non l'ha fatto. Dovrebbe scusarsi direttamente con mio figlio", ha dichiarato al Telegraph la madre di Jake, che si sarebbe aspettata una chiamata di Ronaldo per delle scuse sincere fatte in privato. E invece solo il post social. Ecco perché suo figlio Jake ha deciso che non andrà a vedere lo United, rifiutando la proposta dell'ex Juve.