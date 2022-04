Sun: "United, offerto un maxi ingaggio a Pogba: lo spogliatoio si ribella"

MANCHESTER (Inghilterra) - Paul Pogba andrà quasi certamente in scadenza di contratto con il Manchester United alla fine della stagione, ma la dirigenza del club sta lottando contro il tempo per trovare una soluzione che non comporti l'addio a parametro zero. Secondo quanto riportato dal 'Sun', le alte cariche dei 'Red Devils' hanno presentato un'offerta da 400.000 sterline a settimana all'inizio di questa stagione, con un ulteriore bonus di altre 100.000 sterline. Secondo numerose indiscrezioni l'offerta ricevuta dal centrocampista francese ha fatto infuriare alcuni dei suoi attuali compagni di squadra, che non ritengono l'ex Juve "meritevole" di un simile aumento di stipendio, dato che "gioca di rado". Sempre stando al 'Sun' alcuni dei giocatori sono frustrati dalle modalità che Pogba ha spesso usato di recente per criticare il club e parlare del proprio addio a Old Trafford. La stampa inglese, in coro, ha anche aggiunto - grazie a una fonte all'interno dello spogliatoio - che potrebbe esserci un "ammutinamento" contro la società se Pogba dovesse accettare l'offerta e rimanere. Attualmente, sul classe '93, ci sono il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e infine la Juve, data per favorita nella corsa per ingaggiarlo.