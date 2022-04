Salah ed il suo avversario più duro: "Buffon era incredibile"

LIVERPOOL (Inghilterra) - La stella del Liverpool Mohamed Salah ha parlato a Sky Sport UK dei suoi rivali più ostici affrontati in carriera, tutti portieri con uno che spicca di più. Infatti l'attaccante egiziano ha elogiato e sottolineato le difficoltà nell'affrontare, quando giocava alla Roma, Gianluigi Buffon : "Non riesco a deciderne uno, quindi te ne darò quattro. Casillas , Buffon , Alisson , Neuer. Sono sicuro che ci sono molti altri grandi portieri, ma al momento me ne dimentico. Difficile scegliere quale - aggiunge - Quando ho giocato contro Buffon in Italia, era incredibile. La sensazione quando sei contro di lui è incredibile e frustrante allo stesso punto. La carriera che ha avuto vincendo tutto nel calcio, è incredibile".

Salah: "In Italia leggende sempre applaudite"

Buffon è una leggenda del calcio italiano amata da tutti, un aspetto che Salah ha sottolineato usando come paragone i tifosi inglesi: "Quando giocavo alla Roma i tifosi applaudivano Totti in casa e fuori. È successo solo con Totti, De Rossi, Buffon e Del Piero. Non credo succeda in Inghilterra, il tifoso è sempre contro l'avversario, In Italia ovunque Buffon vada, ha il rispetto che merita".