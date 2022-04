Ucraina, Zinchenko critica i giocatori russi: "Perchè non dicono nulla?"

Zinchenko è molto duro con l'esercito russo e con i calciatori che sono rimasti in silenzio durante l'attacco: "Odio sempre di più le persone che hanno invaso la nostra terra. Non smetterò di parlarne, perché il mondo intero deve conoscere la verità. Chi tace sostiene queste atrocità. Non riesco a non pensare nemmeno un minuto a ciò che sta accadendo - continua Zinchenko -. Cercare di seguire tutto è fondamentalmente per me ora. La prima cosa che faccio ogni giorno è prendere il mio telefono. Sono passate più di sette settimane e puoi vedere alcune persone che cominciano ad abituarsi alle atrocità che stanno accadendo nel mio paese. Non è possibile, le persone muoiono e quindi come ci si può rilassare? Bisogna parlare ogni giorno di quanto avviene".

"Deluso dai russi che restano in silenzio"

Zinchenko ha iniziato la sua carriera in un club russo: il Fc Ufa. "Ho amici lì. Sono così deluso. I ragazzi che conosco mi hanno chiamato non appena è avvenuta l'invasione, mi hanno scritto 'Mi dispiace tanto Alex, ma non possiamo fare nulla'. Certo che puoi. Se rimani in silenzio significa che sostieni ciò che sta accadendo in Ucraina. Tutti, soprattutto chi come noi calciatori ha un seguito, dovrebbero scrivere sui social 'Siamo contro la guerra, dobbiamo fermarla'. E' un peccato che non dicano nulla". Zinchenko è invece molto grato a Guardiola e ai suoi compagni di squadra: alla prima gara del City subito dopo l'inizio della guerra gli è stata data la fascia di capitano, mentre le bandiere dell'Ucraina sventolavano sugli spalti. "Avevo gli occhi pieni di lacrime - dice - davanti a quel sostegno ancora più forte ho sentito l'orgoglio di essere ucraino".