City, Guardiola su Haaland: "Ho altri pensieri, non guardo al futuro"

MANCHESTER (Inghilterra) - In casa Manchester City è tempo di pensare al prossimo impegno con il Brighton per continuare a difendere la vetta dell'assalto del Liverpool. Match infrasettimanale che Guardiola non vuole sottovalutare: il tecnico catalano è concentrato e non vuole essere distratto dalle sirene di mercato che danno Haaland in Premier League con la maglia dei Citizens come cosa fatta. "No comment. Nessuna risposta alla tua domanda - ha detto lo spagnolo in merito alle voci sull'attaccante norvegese - Ora ho altre preoccupazioni nella mia testa che pensare a cosa accadrà in questo club la prossima stagione. Non sappiamo cosa accadrà nel futuro e io da anni non parlo mai di mercato, soprattutto quando abbiamo tanti traguardi incredibili ancora da raggiungere in questa stagione". Secondo alcuni media, il City sarebbe pronto a pagare al Dortmund la clausola rescissoria di 75 milioni di euro prevista dal contratto di Haaland dopo aver concordato condizioni con gli agenti del nazionale norvegese, tra le quali uno stipendio di circa 600 mila euro a settimana.