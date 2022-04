Cristiano Ronaldo ringrazia Anfield: "Non dimenticheremo mai questo momento"

Dopo lo straordinario tributo di Anfield per la morte del suo bambino, Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi del Liverpool per la vicinanza in questo momento di enorme difficoltà e lutto. Per farlo il fuoriclasse del Manchester United ha deciso di postare sul proprio profilo Instagram ufficiali un video dei tifosi dei Reds mentre applaudono al minuto 7 del match tra Liverpool e Red Devils accompagnato dalla seguente didascalia: "Un mondo... Uno sport... Una famiglia globale... Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione".