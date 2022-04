Ronaldo, annuncio sui social: "Georgina e la nostra bimba finalmente a casa"

MANCHESTER (Inghilterra) - "Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo". Così Cristiano Ronaldo mostra sul suo profilo Instagram la gemellina appena nata, in una foto con la compagna e mamma Georgina Rodriguez e tutti gli altri figli. Durante il parto la compagna dell'asso del Manchester United ha perso il gemello maschio.