Chelsea, Hamilton conferma: "Opportunità che vorrei cogliere"

IMOLA - "Il Chelsea? Mi piace il calcio. Potrei prenderlo, sì?. Ho giocato tanto, ho visto tante partite e all'angolo della strada dove vivevo ho fatto chissà quante partite. Ero l'unico bambino di colore. Passavo da una squadra all'altra e mia sorella mi diceva 'devi diventare tifoso dell'Arsenal'. Mio zio invece tifa Chelsea, alla fine sono un fan dello sport e il Chelsea è uno dei club più importanti al mondo. E' un'opportunità e sto cercando di coglierla". Sono le parole di Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Imola di F1, confermando le voci di un suo possibile interessamento per l'acquisto del Chelsea.