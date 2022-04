Manchester United, stagione finita per Pogba

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Mentre il suo nome già imperversa tra le notizie di calciomercato , con la Juventus che pensa a un suo ritorno in bianconero, Paul Pogba potrebbe aver già chiuso la sua avventura al Manchester United . Il centrocampista francese, in scadenza di contratto, si è infortunato martedì scorso nel match perso 4-0 a Liverpool (tra i 'Red Devils' out Ronaldo, omaggiato da Anfield dopo la perdita del figlio ) e ci vorranno almeno quattro settimane per riprendersi. Ad annunciarlo è stato l'allenatore Ralf Rangnick , che dalla prossima stagione lascerà la panchina all'olandese Erik ten Hag .

Verso l'addio in estate

"Non credo che sarà in grado di giocare di nuovo (in questa stagione, ndr)", ha detto l'allenatore tedesco. Cresciuto nell'accademia dello United, Pogba è tornato a Manchester nel 2016 dopo essersi trasferito alla Juventus nel 2012. In estate, secondo quanto rivelato dal 'Sun', il suo contratto non verrà rinnovato e saluterà dunque Old Traford come il serbo Nemanja Matic (anche lui in scadenza di contratto), Marcus Rashford e Antonhy Martial, attualmente in prestito al Siviglia.