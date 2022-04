Ronaldo non basta allo United, Arsenal a +6. Manita City, pari Leicester

LONDRA (Inghilterra) - Si allontana la zona Champions per il Manchester United che cade per 3-1 in casa dell' Arsenal. La formazione di Arteta cala il tris, sale al quarto posto e si porta a +6 dai Red Devils ai quali non basta il ritorno dal 1° minuto con gol di Cristiano Ronaldo dopo il lutto per la scomparsa del figlio neonato. Ora per Rangnick si complica la corsa all'Europa, bisognerà difendere almeno il 6° posto. Dopo soli 3' minuti, la solita amnesia difensiva dei Red Devils, libera subito il vantaggio a Tavares. Al 32' Saka raddoppia su rigore, approfittando di un errore di Telles, e i Gunners scappano; serve allora Ronaldo per accorciare le distanze prima dell'intervallo. Nella ripresa gli ospiti hanno anche l'occasione del pari con il secondo penalty della gara: Bruno Fernandes si presenta davanti a Ramsdale centrando però il palo. Al 63' ci prova anche Dalot, legno anche per lui dopo una traversa colta nel primo tempo, così al 70' è una gran conclusione dalla distanza di Xhaka a chiudere l'incontro con il 3-1 finale.

Guardiola a +4 da Klopp: goleada del City

Lotta per la Champions in Premier, ma anche e soprattutto per il titolo con il Manchester City che lancia un segnale inequivocabile al Liverpool di Klopp, servendo la manita al Watford e portandosi momentaneamente a +4 in vetta. Tutto facile per Guardiola che mette subito le cose in chiaro con la doppietta di Gabriel Jesus. Kamara accorcia, ma prima dell'intervallo c'è spazio per il tris Citizens di Rodri. Nella ripresa Gabriel Jesus imita l'avvito del primo tempo e con altri due gol centra il poker personale e il 5-1 finale.

Il Leicester fa 0-0, ora c'è la Roma. Tris del Newcastle

E' davvero poco lo spettacolo offerto nei 90' tra Leicetser e Aston Villa. Gli uomini di Gerrard navigano ormai in acque tranquilli, mentre le Foxes sembrano già proiettate al finale di stagione in Conference League dove ci sarà da affrontare la Roma che giovedì sarà di scena al King Power Stadium per l'andata della semifinale. Ci sarà Vardy, tornato in campo al 71' dopo l'infortunio e arruolabile da Rodgers per la doppia sfida a Mourinho. Leicester che viene sorpassato in classifica da un super Newcastle che infila il quarto successo consecutivo, salendo al 9° posto, grazie al 3-0 esterno sul campo del Norwich ormai ad un passo dalla Championship: doppietta di Joelinton e firma di Bruno Guimaraes

