Rangnick rassegnato: "United in Champions? Non dipende da noi"

MANCHESTER (Inghilterra) - "Dobbiamo essere realistici. Non credo che abbia senso speculare ancora sulla Champions. Anche se vinciamo tutte e quattro le partite che restano, il quarto posto non dipende da noi. Ma è nelle nostre mani invece il modo in cui giochiamo. Anche per la prossima stagione è importante finire questa nel miglior modo possibile". Con queste parole il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick ha parlato del complesso finale di stagione dei Red Devils, ormai vicini all'addio matematico alla prossima Champions League. Dopo l'ultimo ko con l'Arsenal, il quarto posto in Premier è ormai un miraggio: al momento lo United è sesto in classifica a -6 dal quarto posto ma il rischio più grande è quello di restare fuori anche dalla Europa League.