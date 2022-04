Rangnick è il nuovo ct dell'Austria: resta allo United come consulente

È finalmente arrivata l'ufficialità per Ralf Rangnick, nominato come nuovo commissario tecnico dell'Austria. L'allenatore tedesco ha firmato un contratto da due anni. Ad annunciarlo è stata la Nazionale austriaca tramite un comunicato ufficiale. La nomina di nuovo allenatore dell'Austria non cambia però il contratto firmato da Rangnick con il Manchester United: l'attuale tecnico ad interim , che verrà sostituito nella prossima stagione da Erik Ten Hag, rimarrà con i Red Devils in qualità di consulente a partire dalla prossima stagione e fino al 2024.