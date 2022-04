Liverpool, Klopp: "Non smettiamo mai di crescere"

LIVERPOOL - "In questo momento Liverpool è il posto dove stare. Questo club offre molto, stiamo continuando a costruire, è il segno che non vogliamo mai smettere di crescere". È il commento di Klopp in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Newcastle, sul rinnovo di contratto fino al 2026. "Pensavo davvero quando ho firmato l'ultimo contratto di ritirarmi - prosegue -, poi non ci ho pensato più e nel frattempo le cose sono cambiate". Sul possibile addio di Mohamed Salah e Sadio Mane: "Questa domanda andrebbe fatta ai ragazzi. Il mio rapporto con entrambi i giocatori è ottimo. Se il mio rinnovo è un segnale positivo per la loro permanenza bene, ma non credo che sarà un fattore decisivo. Di sicuro i giocatori che vogliono restare adesso sanno cosa possono aspettarsi. Ho davvero un bel rapporto con tutti i ragazzi che lavorano qui. Sono tutti entusiasti di quello che stiamo facendo ed è una grande gioia lavorare con queste persone". "Finale di stagione? - conclude Klopp - Ci sentiamo come se fossimo nel mezzo di qualcosa, non alla fine di un ciclo. Dobbiamo goderci il viaggio. Non sappiamo se vinceremo qualcosa, ma cerchiamo di spremere tutto e di ottenere il massimo da questo stagione".