Chelsea, Jim Ratcliffe presenta un'offerta da 4,8 miliardi

LONDRA - All'ultimo secondo si è aggiunta una nuova offerta per il Chelsea da parte del miliardario britannico Jim Ratcliffe e dal valore di 4,25 miliardi di sterline (circa 4,8 miliardi di euro). L'offerta è arrivata che erano state già presentate tre offerte di investitori americani che sono in fase di valutazione da parte della banca d'affari che sta conducendo il processo di vendita del club londinese. Ratcliffe, presidente del gigante chimico Ineos, è tifoso del Chelsea ed è il proprietario di altri due club europei, il Nizza e il Losanna. Ineos ha dichiarato che 2,5 miliardi di sterline dell'offerta sono destinati a un fondo di beneficenza per aiutare le vittime della guerra in Ucraina e che altri 1,75 miliardi di sterline saranno investiti nel club nei prossimi 10 anni. Il Chelsea è stato messo in vendita dopo le sanzioni imposte dal governo britannico ad Roman Abramovich per i suoi legami con il presidente russo Vladimir Putin in seguito all'invasione dell'Ucraina.