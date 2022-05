Ronaldo batte Eriksen: 3-0 del Manchester United sul Brentford

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United di Cristiano Ronaldo batte 3-0 il Brentford di Eriksen . Una sfida dominata dai Red Devils, sempre in controllo della partita, che ha visto l'ex Juve realizzare il calcio di rigore del 2-0, a metà tra la rete in apertura di Bruno Fernandes e quella conclusiva di Varane. Per quanto riguarda i Bees, la resistenza si è limitata a due colpi di testa (imprecisi) di Toney e a un calcio di punizione violento ma poco angolato di Eriksen.

Manchester United-Brentford 3-0, il tabellino

Tris United al Brentford

I ragazzi di Rangnick invece non hanno perdonato e già dopo 9 minuti si sono portati avanti con Bruno Fernandes, bravo a girare in porta di destro un cross di Elanga (ben innescato da Diogo Dalot). La rete del 2-0 il Manchester United l'ha trovata al 32' con Ronaldo, ma il suo tocco di destra sotto porta è stato successivamente cancellato dal Var per fuorigioco. Appuntamento solo rinviato, perché al 60' il portoghese si è conquistato un calcio di rigore e poi lo ha realizzato spiazzando Raya con un destro a incrociare. Varane ha poi chiuso la sfida al 72', siglando il suo primo gol da giocatore dei Red Devils. Standing ovation per Juan Mata al momento della sua sostituzione: questa partita sarà molto probabilmente l'ultima con il Manchester United.