Brentford, Frank: "Abbiamo buone possibilità di tenere Eriksen"

Christian Eriksen potrebbe rimanere al Brentford anche la prossima stagione. Così il tecnico dei londinesi Thomas Frank: "Abbiamo buone possibilità di tenerlo. So che è felice qui, si sta godendo il suo calcio. È una decisione che verrà presa a fine stagione". Il giocatore danese è sbarcato ai Bees a gennaio, dopo aver rescisso con l'Inter in quanto non aveva ottenuto il via libera per scendere in campo per il defibrillatore che gli è stato impiantato a seguito dell'arresto cardiaco subito durante gli ultimi Europei nella partita d'esordio della sua Nazionale contro la Finlandia.