Daily Star: "Il City rinnova Guardiola e prepara un'altra pioggia di milioni sul mercato"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Pep Guardiola al Manchester City non è in discussione. Anche se dovesse perdere pure la lotta con il Liverpool in Premier League, dopo l'eliminazione in semifinale di Champions contro il Real Madrid. Lo riporta il Daily Star. Il tecnico spagnolo sembra intenzionato e determinato più che mai a vincere la Champions con il City e avrebbe comunicato ai vertici del club di Manchester la disponibilità a prolungare il contratto di altri due anni oltre l'attuale scadenza, quindi fino al 2025.