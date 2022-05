Arsenal, ufficiale il rinnovo di Arteta: "Competeremo con i top club"

LONDRA (INGHILTERRA) - L'Arsenal, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, ha deciso di ufficializzare il rinnovo del contratto di Mikel Arteta fino al 2025. "Vogliamo portare il club al livello successivo e competere per davvero con i top team. Per fare questo, dobbiamo giocare in Champions, fare crescere la squadra, i giocatori, migliorare in tutti gli aspetti, generare ancora più connessioni con i nostri tifosi, migliorare l'atmosfera all'Emirates ed essere in grado di portare qui i talenti e le persone migliori che possano aiutarci ad alzare il livello" ha dichiarato Arteta, alla guida dei Gunners dal dicembre 2019.