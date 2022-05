Daily Mail: "Il Chelsea vicino alla cessione: 1,2 mld di euro"

LONDRA (Inghilterra) - Manca solo l'ufficialità ma, stando al Daily Mail, il consorzio statunitense con a capo Todd Boehly sta per rilevare il Chelsea. Già nella prossima settimana dovrebbe diventare tutto ufficiale ma, intanto, emergono i primi dettagli della trattativa come la cosiddetta "clausola anti-Glazer", la famiglia statunitense a capo del Manchester United. I nuovi proprietari del Chelsea si impegnerebbero a non distribuire dividendi né cedere quote azionarie o ricoprire ruoli operativi retribuiti per i primi dieci anni della loro gestione a differenza di come hanno lavorato i Glazer.