Todd Boehly compra il Chelsea: ecco chi è il miliardario americano

LONDRA (Inghilterra) - Todd Boehly compra il Chelsea: ora è ufficiale. Il miliardario americano ha trovato un accordo con Roman Abramovich per una cifra del valore di circa 4,25 miliardi di sterline. Il proprietario, in parte, dei Los Angeles Dodgers è pronto a dirigere il club londinese insieme al suo team che include anche i miliardari Mark Walter, Hansjorg Wyss e la società di investimento Clearlake Capital. Nonostante un'offerta dell'ultimo respiro da 4 miliardi di sterline da parte di Sir Jim Ratcliffe, Boehly è riuscito prendere le redini dei Blues. Il miliardario americano era stato fotografato venerdì allo Stamford Bridge ed è in procinto di completare la sua acquisizione entro la fine del mese, poiché mancano poco più di tre settimane all'attuale licenza operativa del club, che scade il 31 maggio.