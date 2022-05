United, clamoroso ko: Cristiano Ronaldo battuto dal Brighton 4-0!

Sconfitta clamorosa per il Manchester United nella 36ª giornata di Premier League crolla in casa del Brighton per 4-0 . I padroni di casa si dimostrano, a sorpresa, molto più aggressivi rispetto ai Red Devils già nella prima fase di gara. Al 15’ è proprio il Brighton a sbloccare la partita con il tiro da fuori di Caicedo su cui De Gea non può nulla. La reazione dello United, con Cristiano Ronaldo titolare ma mai chiamato in causa, non arriva e il primo tempo si chiude così con il vantaggio dei padroni di casa. Red Devils in netta difficoltà anche nella ripresa. Al 49’ arriva il raddoppio del Brighton con Cucurella che trova la rete su assist di Gross. Il Brighton però non ha intenzione di fermarsi e al 57’ Trossard serve Gross che supera Varane e boi batte De Gea per il 3-0. Dopo neanche tre minuti arriva il poker con Welbeck che batte De Gea con un pallonetto, Dalot arriva sul pallone e prova a spazzare ma la palla finisce sul petto di Trossard e torna in rete. La squadra di Rangnick prova a reagire negli ultimi minuti ma non basta. Finiscono così i sogni dello United per una possibile qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Lukaku fa doppietta ma il Chelsea pareggia

La 36ª giornata di Premier League si apre con la clamorosa frenata del Chelsea di Tuchel, che pareggia 2-2 con il Wolverhampton dopo l'1-1 contro il Manchester United e la sconfitta di Goodison Park contro l'Everton di Frank Lampard. A Stamford Bridge i 'Blues' si portano sul 2-0 grazie alla doppietta di Lukaku, che al 56' trasforma su calcio di rigore e 2 minuti più tardi raddoppia su assist di Pulisic. Il belga non segnava addirittura dallo scorso 29 dicembre, dall'1-1 contro il Brighton. Al 79' invece è Trincao ad accorciare le distanze per la squadra ospite, mentre al 97' Coady sigla il 2-2 finale che gela Stamford Bridge. Con questo pareggio il Chelsea rimane al 3° posto in campionato salendo a 67 punti, in attesa della risposta dell'Arsenal di Arteta, impegnato domani tra le mura amiche dell'Emirates Stadium contro il Leeds. Il Wolverhampton invece è 8° a quota 50, a -2 dal West Ham - al momento in lotta per la qualificazione alla prossima Conference League - e a +6 dal Crystal Palace di Vieira.

Il Brentford stende il Southampton

Il Brentford di Eriksen stende il Southampton in casa 3-0. La formazione di Frank archivia la pratica già nel primo tempo con le reti in rapida successione dell'ex Torino Jansson al 13' e di Wissa al 14', proprio su assist del danese ex Inter. Al 79' c'è spazio anche per il 3-0 di Ajer. Grazie a questa vittoria i biancorossi salgono a 43 punti, mantenendo il 12° posto in classifica, mentre i 'Saints' rimangono a quora 40, al 15°.

L'Aston Villa si impone sul Burnley

Bel successo anche per l'Aston Villa, che si impone con facilità per 3-0 sul campo del Burnley grazie ai gol di Ings al 7' e dell'argentino Buendia (anche autore dell'assist dell'1-0) al 31'. Ad inizio ripresa, al 52', Watkins sigla il 3-0 che chiude definitivamente i giochi, mentre al 91' Cornet trova spazio per firmare il 3-1. La formazione di Gerrard è all'11° posto in classifica con 43 punti, a pari merito con il Brentford ma con la differenza reti a favore, mentre il Burnley è 16° a quota 34: l'Everton e il Leeds, impegnati domani in gare non semplici, rispettivamente contro il Leicester e l'Arsenal, puntano al sorpasso in classifica al fotofinish.

Il Crystal Palace vola con Zaha

A Selhurst Park il Crystal Palace di Vieira batte il Watford 1-0 con la rete di Zaha su calcio di rigore al 31'. Nella ripresa si complica ulteriormente la situazione della formazione ospite, che resta in 10 per l'espulsione rimediata da Kamara al 69'. I rossoblù salgono al 9° posto con 44 punti, mentre il Watford - già condannato alla retrocessione in Championship - è fermo al 19° posto a quota 22.

