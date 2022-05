Cristiano Ronaldo ride sotto 3-0, i tifosi: "Squadra indegna"

MANCHESTER (Inghilterra) - La situazione del Manchester United prosegue di male di in peggio, ko per 4-0 sul campo del Brighton e 4° posto andato e la risata di Cristiano Ronaldo è stata l'immagine della partita e della stagione Red Devils. Sotto 3-0 le telecamere hanno immortalato CR7 ridere incredulo e sarcasticamente a quello che stava succedendo in campo, quel momento non è passato inosservato ai media e ai tifosi con quest'ultimi che hanno mostrato solidarietà al fuoriclasse portoghese. La tifoseria Red Devils si è espressa sui social a favore della risata dell'ex Juventus: "Non biasimo Ronaldo per aver riso. La situazione al Man Utd è almeno divertente. Un mucchio di tizi pigri e strapagati lì dentro" ha scritto un tifoso, mentre un altro è stato più crudele: "Non incolpate Ronaldo per aver riso, anch'io sto ridendo. Non sono degni di indossare la maglia".