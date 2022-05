Premier League, l'Arsenal vince e va a +4 sul Tottenham di Conte

LONDRA - La fondamentale vittoria dell’Arsenal apre la domenica della 36ª giornata di Premier League. La squadra di Mikel Arteta supera senza particolari problemi il Leeds per 2-1. I Gunners vanno sul 2-0 dopo soli dieci minuti con la doppietta di uno scatenato Nketiah. Al 27’ il Leeds resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Ayling, per un intervento con piedi a martello su Martinelli inizialmente punito con cartellino giallo e poi cambiato dopo l’intervento del Var. L'Arsenal si limita a gestire il gioco e nonostante il gol a sorpresa di Llorente per il Leeds porta a casa tre punti importanti. Arteta è ora al quarto posto con 66 punti, a -1 dal Chelsea al terzo posto e a +4 sul Tottenham di Conte. I Gunners possono ipotecare la qualificazione in Champions League.