The Athletic: "Guardiola presente su Twitter con account segreti"

MANCHESTER (Inghilterra) - Di account ufficiali e verificati di Pep Guardiola sui social non ce ne sono. Ciò non significa però che il manager del Manchester City non sia presente sul web. Come riportato da The Athletic, infatti, al catalano piaccia tenersi aggiornato su quanto viene detto o scritto su internet riguardo la sua squadra e per questo avrebbe dei profili segreti per navigare senza essere notato.