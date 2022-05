Tottenham, Conte bacchetta Klopp: "Pensi al suo Liverpool"

LONDRA (Inghilterra) - Continuano a far parlare le dichiarazioni di Jurgen Klopp, rilasciate al termine dell'1-1 contro il Tottenham di Premier League. "Non mi piace questo tipo di calcio", aveva detto il tedesco riferendosi al gioco di Antonio Conte e il commento non è stato gradito dal tecnico italiano degli Spurs. "Se pensi al tuo avversario vuol dire che vuoi trovare una scusa, un alibi, perché qualcosa non è andato", ha replicato in conferenza stampa l'ex allenatore della Juve, aggiungendo: "Dopo la partita contro il Liverpool, i miei giocatori erano delusi perché hanno sentito la possibilità di vincere. Abbiamo analizzato la partita il giorno dopo e se c'era una squadra che meritava di vincere era il Tottenham e non il Liverpool". Infine un consiglio per il rivale dei Reds, dal sapore di stoccata: "Klopp ha capito di aver guadagnato un punto, non di averne persi due. Allo stesso tempo, penso che Jurgen sia una persona intelligente ed era chiaro che era un po' frustrato dopo la partita. Per un top coach, è importante imparare che dopo una partita è importante concentrarsi sulla propria squadra e non sull'avversario".