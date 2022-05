Ronaldo, indizio sul futuro: veste le nuove maglie dello United

MANCHESTER - In Inghilterra sono sempre più convinti che Cristiano Ronaldo giocherà nel Manchester United anche nella prossima stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, su CR7 s'erano sollevate voci di un suo addio anticipato, soprattutto dopo che i Red Devils hanno chiuso l'annata senza titoli in bacheca e fallendo la qualificazione in Champions League. Ma l'arrivo dell'allenatore Ten Hag, che avrebbe convinto Ronaldo a restare, e un nuovo indizio già virale spingono verso la conferma del 7 allo United.