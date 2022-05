Premier, si ferma il Chelsea di Lukaku: solo un pari con il Leicester

LONDRA - Il recupero della 27ª giornata Premier League, che arriva prima della 38ª e ultima giornata, si chiude con il pareggio tra Chelsea e Leicester per 1-1. Allo Stamford Bridge i Blues vogliono riscattarsi dopo la deludente sconfitta contro il Liverpool in finale di FA Cup. È però il Leicester a portarsi subito in vantaggio con Maddison che al 7' batte Mendy. Reazione immediata dei Blues che si lanciano in avanti a caccia del gol del pari, che arriva al 35' con lo splendido mancino al volo di Marcos Alonso. Chelsea avanti anche nella ripresa ma Lukaku spreca due grandissime occasioni: al 62' tira fuori un colpo di testa su cross di Ziyech e pochi secondi dopo riceve un ottimo pallone da Pulisic ma a due passi dal portiere calcia incredibilmente a lato. Il forcing nel finale non basta e la squadra di Tuchel si deve accontentare del pari, assicurandosi comunque il terzo posto in classifica. Sono infatti tre punti di vantaggio sul Tottenham di Conte quarto, con una miglior differenza reti che risulta impossibile da recuperare.

Salvo l'Everton di Lampard

Vittoria importantissima per l'Everton di Lampard che conquista così la salvezza con un turno d'anticipo battendo in rimonta per 3-2 il Crystal Palace. Dopo le reti di Mateta e Ayew per gli ospiti nel primo tempo, i padroni di casa svoltano la partita nella ripresa grazie a Keane, Richarlison e Calvert-Lewin. L'Everton si porta così a +4 dal Leeds al terzultimo posto. Rimane a rischio retrocessione il Burnely che si ferma sull'1-1 contro l'Aston Villa e rimane a 35 punti insieme al Leeds.

