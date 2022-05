Tottenham, 175 milioni di aumento di capitale per Conte e il mercato!

LONDRA (Inghilterra) - Raggiunto l'obiettivo Champions Legaue il Tottenham si prepara ad intervenire sul mercato per rinforzale la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il club ha ufficializzato un aumento di capitale fino a 175 milioni dall'azionista di maggioranza, ENIC Sports Inc; un'iniezione di capitale che fornirà ai londinesi una maggiore flessibilità finanziaria e la possibilità di investire ulteriormente dentro e fuori dal campo. Ottima notizia per il tecnico italiano che ora potrà rafforzare il suo parco giocatori in vista della prossima stagione. Negli ultimi anni sono stati tanti gli interventi da parte della propeirtà degli Spurs, a partire dal nuovo New White Hart Lane . Il presidente Daniel Levy ha dichiarato: “La consegna di una casa di prim'ordine è sempre stata un elemento fondamentale per generare ricavi diversificati per consentirci di investire nei team e sostenere le nostre ambizioni di competere costantemente ai massimi livelli europei calcistici. Il capitale aggiuntivo dell'ENIC consentirà ora ulteriori investimenti nel Club in un momento importante.''

Tottenham, il comunicato del club

Il club londinese in un comunicato aggiunge: "La strategia del Club è stata quella di fornire strutture di livello mondiale e maggiori entrate diversificate per supportare le prestazioni in campo, mantenendo allo stesso tempo la stabilità finanziaria a lungo termine. Significativi investimenti sono stati effettuati nel Centro di Allenamento, nell'alloggio per i giocatori e nello stadio multiuso, creando strutture all'avanguardia per supportare le ambizioni sportive del club. Il nuovo stadio del Tottenham Hotspur, con una capacità di quasi 63.000 spettatori, è stato completato nel 2019. Ha stabilito nuovi standard per le migliori arene sportive del mondo, avendo anche un impatto positivo sull'economia locale. Continua ad agire come forza trainante nella continua rigenerazione di North Tottenham, Londra e l'area circostante. Il Club ha aumentato i ricavi delle attività legate al calcio e non, il tutto per il reinvestimento nelle sue squadre di calcio. Negli ultimi mesi lo stadio ha ospitato NFL, Boxe, English Premiership Rugby Union e questa estate vedrà concerti tra cui artisti di musica internazionale Lady Gaga e Guns N' Roses".