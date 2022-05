Cessione Chelsea, ok del governo: operazione da 2,9 miliardi di euro

LONDRA (Inghilterra) - Momento cruciale nell'operazione che porterà alla cessione del Chelsea. Il governo britannico, infatti, avrebbe dato il suo via libera, che segue quello da parte della Premier League. Bloomberg ha riportato l'indiscrezione citando alcune fonti, spiegando che si tratti di una decisione fondamentale e che permetterà il passaggio del club londinese al consorzio statunitense guidato da comproprietario dei Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, per l'impressionante cifra di 2,5 miliardi di sterline, circa 2,9 miliardi di euro

Chelsea, ok del governo alla cessione

L'ormai ex proprietario del club, l'oligarca russo ma con passaporto portoghese Roman Abramovich, non incasserà una sola sterlina dalla cessione, in quanto l'intero ricavato verrà devoluto a un'associazione benefica che si occupa delle vittime della guerra in Ucraina.