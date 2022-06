Manchester City, Mendy accusato nuovamente di stupro

MANCHESTER (Regno Unito) - Nuovi guai per Benjamin Mendy: il terzino del Manchester City è nuovamente accusato di stupro, dopo le sette imputazioni precedenti per lo stesso reato che avevano indotto la società inglese a sospenderlo dall'attività agonistica. Secondo la stampa britannica sarebbe infatti giunta una nuova denuncia per il 27enne, alla quale si aggiungono anche due nuovi capi d'accusa: aggressione sessuale e tentato stupro. Il francese si è sempre dichiarato "non colpevole" per tutti i presunti reati, che secondo le accuse sarebbero avvenuti nella sua abitazione tra l'ottobre del 2018 e l'agosto del 2021: il processo, che vedrà coimputato il 40enne Louis Saha Matturie (anch'egli dichiaratosi innocente) si terrà il prossimo 25 luglio.