Daily Mail: "Indagini su Xhaka per scommesse dopo un 'giallo' sospetto"

LONDRA (Regno Unito) - Il centrocampista dell'Arsenal Granit Xhaka sarebbe sotto indagine da parte della National Crime Agency per un presunto caso di calcioscommesse: è quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Mail, che afferma che la principale agenzia investigativa del Paese sia stata contattata dalla FA per fare luce sul caso: oggetto delle indagini è un cartellino giallo del centrocampista durante gli ultimi minuti del match della scorsa stagone fra Arsenal e Leeds. La FA aveva aperto la sua indagine dopo essere stata avvisata di flussi di scommesse sospetti relativi all'ammonizione dello svizzero, ma non c'è mai stato alcun suggerimento di alcun illecito da parte di Xhaka o di qualsiasi altro giocatore dell'Arsenal. L'allarme è stato lanciato da una scommessa insolitamente grande di circa 52.000 sterline (circa 60.000 euro) piazzata durante la partita proprio riguardante l'ammonizione di Xhaka negli ultimi 10 minuti, e che ha fatto fruttare più di 300.000 euro allo scommettitore visto che lo svizzero, in effetti, ha perso tempo all'86' durante la battuta di un calcio di punizione ed è stato ammonito.