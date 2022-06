Il rimpianto di Evra: "Lo United doveva prendere Conte"

MANCHESTER (Inghilterra) - Patrick Evra è sempre legato alle sue ex squadre come la Juventus e anche il Manchester United, proprio del club inglese il difensore ha parlato nell'intervista al Mirror. Evra ha parlato di come il mancato arrivo di Antonio Conte ai Red Devils (fu snobbato a novembre 2021 quando Ole Gunnar Solskjaer fu esonerato) lo abbia ferito: "Ho ancora il cuore a pezzi. Perché penso che Conte, Klopp, Guardiola, tutti quei manager siano i migliori al mondo in questo momento e avremmo potuto averlo al Manchester United. Ma alcune persone del club hanno detto 'Non è il nostro stile, non è quello che stiamo cercando'". Il futuro dello United è nelle mani di Erik ten Hag: "Quindi vediamo, ora abbiamo Erik. Vediamo cosa farà. Ha il mio supporto. Ma poi, anche se portassero dentro uno chef come manager del Man United, avrebbe comunque il mio pieno sostegno".