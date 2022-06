The Sun: "Haaland ha visitato la villa di Pogba per comprarla"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Pogba ha fatto tutto quello che doveva fare per tornare alla Juventus: non ha rinnovato il contratto con il Manchester United, dando l'addio ai Red Devils, ha accettato l'offerta bianconera e si è preparato per il trasloco, mettendo in vendita il suo villone a Manchester che ora potrebbe diventare di Haaland.