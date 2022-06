Newcastle, la nuova maglia da trasferta ha i colori dell'Arabia Saudita

NEWCASTLE (Regno Unito) - Il Newcastle ha presentato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2022-23: la novità riguarda i colori, dove il bianco con i bordi verdi, in maniera analoga al kit della nazionale dell'Arabia Saudita , hanno sostituito il nero che avrebbe dovuto monopolizzare la divisa. Le foto, comparse sul sito ufficiale del club dopo essere trapelate online lo scorso maggio, avevano già provocato critiche da parte di molte associazioni e anche dei tifosi dei 'Magpies' .

Newcastle-Arabia Saudita, la polemica in Premier League

"Se è vero che il Newcastle United sta cambiando la sua divisa 'away' per abbinarla ai colori nazionali dell'Arabia Saudita si smaschera il potere del dollaro saudita. Una chiara prova di sportswashing per cancellare tutte le accuse di violazioni dei diritti umani", aveva detto Amnesty International lo scorso maggio. La Premier League aveva approvato l'acquisizione dopo aver ricevuto "assicurazioni legalmente vincolanti" che l'Arabia Saudita non avrebbe controllato il club. Attualmente il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita (PIF) - di cui è presidente il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman - ha una partecipazione dell'80% nel club.