Lo United torna ad allenarsi ma Ronaldo non c'è: ecco il motivo

MANCHESTER (INGHILTERRA) - È ufficialmente iniziata la stagione del Manchester United. I Red Devils si sono infatti ritrovati sotto la guida del nuovo tecnico Erik ten Hag per preparare la nuova stagione. Alla ripresa degli allenamenti, però, non c'era Cristiano Ronaldo. Lo stesso club inglese ha sottolineato che si tratta di "motivi familiari", ma ovviamente la sua assenza è stata collegata a una possibile partenza. Quello di CR7 è infatti uno dei nomi caldi di questa finestra di calciomercato.

CR7 salta il primo allenamento con il Manchester United

Il campione lusitano, in ogni caso, avrebbe comunicato il suo forfait per tempo, pertanto la società ne era a conoscenza nonostante l'avesse inserito nella lista dei calciatori che si sarebbero dovuti aggregare alla prima squadra. La formazione di Ten Hag comincerà nel weekend la sua tournée e la prossima settimana sfiderà il Liverpool di Jurgen Klopp a Bangkok in quello che sarà un antipasto della prossima Premier League. La data del rientro dell'ex Juve non è ancora nota, ma la sua assenza al primo giorno di ritiro fa già rumore.