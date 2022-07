Sun: "Clamoroso in Premier, un calciatore arrestato per stupro"

LONDRA (Regno Unito) - "Un giocatore della Premier League, che avrebbe dovuto partecipare con la nazionale del proprio Paese ai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo autunno, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Sei agenti di Scotland Yard si sono presentati alla residenza del calciatore, le cui generalità per il momento non si conoscono, a Barnet, nel nord di Londra". Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, il calciatore, di fama internazionale e che ha poco più di 20 anni, è stato trattenuto dagli inquirenti per essere interrogato sui fatti, risalenti al mese scorso. La denuncia della giovane vittima è invece di oggi (4 luglio). La polizia londinese ha confermato il fermo, mentre il club proprietario del cartellino ha preferito non commentare la vicenda.