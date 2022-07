Manchester City, Haaland in clima derby: "Non mi piace nominare i Red Devils"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Non vedo l'ora di cominciare. Sono certo che ci divertiremo insieme": parole e musica (per i tifosi citizen) di Erling Haaland, in nuovo numero nove del Manchester City. Il 21enne attaccante norvegese è stato presentato nella giornata di ieri, insieme a Stefan Ortega Moreno e Julian Alvarez, all'esterno dell'Etihad Stadium e davanti a un migliaio di tifosi in visibilio. Lo stesso Haaland, che inizia ufficialmente la sua avventura in Premier League dopo i due anni con la maglia del Borussia Dortmund, svela il suo segreto per rendere al massimo: "Io quando mi diverto faccio gol e la squadra vince: è davvero così facile. È bellissimo essere qui". Il 21enne norvegese raccoglie il testimone del padre Alf-Inge, ex centrocampista del City tra il 2000 e il 2003, e spera di ripercorrere le orme di un suo grande idolo, Sergio Aguero: "A casa sono pieno di sue maglie".