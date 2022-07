Conte carica il Tottenham: "C'è ambizione, vogliamo essere competitivi"

SEUL (Corea del Sud) - Il 4° posto in Premier League conquistato in rimonta nella scorsa stagione è stato solo l'inizio, vietato accontentarsi. A Seul per una tournee che vedrà domani il Tottenham affrontare il Team K League, Antonio Conte ha le idee chiarissima sull'annata che attende gli 'Spurs'. Arrivato lo scorso novembre, il tecnico salentino ha centrato l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League, grazie anche agli innesti di Rodrigo Bentancur e di Dejan Kulusevski durante il mercato invernale, e in queste settimane il ds Fabio Paratici si è dato parecchio da fare, mettendogli a disposizione altri 5 ottimi innesti come Perisic, Richarlison, Lenglet, Bissouma e Forster. "Ho sempre detto che a fine stagione sarebbe stato importante per me parlare con la società, che poi avrebbe fatto le sue scelte: è stato facile andare avanti insieme, primo perché ho ancora un altro anno di contratto e poi perché abbiamo appena avviato questo progetto. Conoscete tutti le mie ambizioni, chiudere quarti è stato un grande traguardo ma penso che siamo solo all'inizio. Abbiamo bisogno di tempo e pazienza ma sarà importante essere più forti che in passato. Sono ambizioso e lo è anche il club, che vuole costruire qualcosa di importante per i tifosi".