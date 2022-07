Haaland, la foto al supermercato diventa virale: tifosi City scatenati

Haaland "paparazzato" al supermercato: tifosi in delirio sui social

A proposito dello scatto, il gigante norvegese è stato immortalato mentre, insieme a due amici, compra generi alimentari e non solo - si intravede anche un apparecchio elettronico - presso la nota catena di supermercati Sainsbury's. A postare l'immagine, che ha subito fatto il pieno di commenti e like (oltre 15mila nel giro di pochissimo tempo), è stato il giornalista Tom Young che, però, ha ammesso di non essere l'autore dello scatto. Nella foto si vede Haaland che svuota il carrello e posiziona i prodotti sul rullo della cassa per pagare mentre al suo fianco ci sono i suoi due amici. Scene di vita di quotidiana che, però, hanno già mandato in tilt i tifosi sui social. Chissà allora cosa succederà quando il bomber norvegese correrà sotto la curva per esultare dopo un gol.