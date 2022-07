Conte sugli anni interisti: "In Italia c'era solo la Juve da battere"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il suo arrivo al posto di Nuno Espirito Santo ha dato una scossa nella passata stagione, che ha visto il Tottenham conquistare di rimonta un posto in Champions League. E ora a Londra puntamo sul fattore Antonio Conte per tornare a vincere la Premier League, un'impresa che agli 'Spurs' non riesce da 61 anni.

Un mercato stellare "Vogliamo vincere ma sono realista" dice al 'Daily Mail' il 52enne tecnico italiano, che in questo mercato ha avuto in dote dal presidente Daniel Levy e il direttore sportivo Fabio Paratici rinforzi del calibro di Ivan Perisic, Yves Bissouma, Fraser Forster, Richarlison, Djed Spence e Clement Lenglet dopo che a gennaio erano già arrivati Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur dalla Juve. La speranza dei londinesi è che Conte possa spezzare il dominio di City e Liverpool come fatto in Serie A alla guida dell'Inter, portata allo scudetto nel 2021 dopo 9 anni di monopolio juventino: "C'era un gap di 20 punti e nella prima stagione abbiamo ridotto il divario, mentre nella seconda stagione abbiamo vinto anche se in Italia c'era solo una squadra da battere".