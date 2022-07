Sky Sports Uk: "Ronaldo torna al Manchester Utd: a breve l'incontro con Ten Hag"

MANCHESTER (Regno Unito) - Sky Sports Uk annuncia il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United: il talento portoghese ex Juve, dopo aver saltato tutto il tour in Thailandia dei Red Devils, adducendo a non meglio specificati motivi familiari, è tornato in Inghilterra per allenarsi con i compagni. Il club britannico ha chiarito di aver accettato le motivazioni del portoghese, che a breve sosterrà anche un colloquio con l'allenatore Ten Hag . La posizione del club riguardo al futuro di Ronaldo è rimasta invariata: lo United è disposto ad ascoltare le offerte per Ronaldo quest'estate, anche se ufficialmente lo ha dichiarato incedibile.

Ten Hag ha detto a Bangkok che Ronaldo, che ha ancora un anno di contratto con lo United, è nei suoi piani per la prossima stagione e si aspetta che rimanga al club. "Stiamo pianificando la stagione con Cristiano Ronaldo. Non vedo l'ora di lavorare con lui. Cristiano non è in vendita. È nei nostri piani e vogliamo vincere insieme", ha detto l'allenatore olandese. "Non è stato con noi per problemi personali. Ho parlato con lui prima che si presentasse questo problema. Ho avuto una conversazione con lui e ho avuto una buon feedback. Quello che posso confermare è che abbiamo avuto un'ottima conversazione insieme". Fra l'altro, all'orizzonte secondo Sky Sport Uk non ci sarebbero club pronti a sferrare l'assalto decisivo al portoghese: il Chelsea s'è defilato, così come il Bayern, il Napoli e altri club d'élite. Neanche l'offerta astronomica pervenuta dall'Arabia Saudita è un'opzione plausibile, in quanto non è un futuro che a Cr7 interessa.