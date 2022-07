Cristiano Ronaldo torna in campo con lo United: l'annuncio social

"Domingo o rei joga", cioè "domenica il re gioca", parola di Cristiano Ronaldo. Sui social, attraverso un commento a un post, l'asso portoghese ha di fatto annunciato il suo ritorno in campo con il Manchester United: lo farà nell'amichevole contro il Rayo Vallecano in programma proprio domenica 31 luglio. Salterà quindi quella di sabato contro l'Atletico Madrid, i cui tifosi si sono opposti all'indiscrezione di mercato lanciata dalla Spagna, che voleva l'ex Real ai colchoneros al posto di Griezmann, con uno striscione: "CR7 non sei il benvenuto". Dunque, rivedere Ronaldo contro i suoi eterni rivali dell'Atletico non sarà possibile, ma il ritorno in campo con i Red Devils, dopo i tanti rumors di mercato, susciterà comunque grande curiosità.