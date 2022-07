Everton-Dinamo Kiev, entra un tifoso e segna il rigore

È successo in amichevole, con un supporter inglese premiato dal club di Liverpool per la sua generosità: Paul Stratton a marzo era partito per portare in Ucraina beni di prima necessità

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il sogno di tutti i bambini innamorati del calcio è stato realizzato da un tifoso dell'Everton, mandato in campo durante un amichevole contro la Dinamo Kiev per calciare un rigore. Preciso il destro rasoterra, poi l'esultanza sotto la curva con gli altri tifosi e la festa con i 'compagni di squadra'. A segno per beneficenza Goodison Park in delirio per il signor Paul Stratton, che ha 44 anni e lavora come impiegato comunale nella città di Liverpool. Il club inglese ha voluto premiare l’impegno sociale di Paul che - lo scorso marzo - insieme al fratello era partito dalla Polonia per portare beni di prima necessità alla popolazione ucraina dopo l’invasione russa. Da non perdere United: torna Ferguson Tifosi turchi inneggiano a Putin Tutte le news di Premier League

