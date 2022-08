Times: "Premier League pronta a rendere pubblici i dialoghi del Var"

LONDRA (Iinghilterra) - La partenza della Premier League , ufficialmente al via il prossimo 5 agosto con la gara tra Crystal Palace e Arsenal , potrebbe essere caratterizzata da una grande novità. Infatti, secondo quanto riporta il Times, ci sarebbe l'intenzione - da parte dei vertici del calcio inglese - di rendere pubbliche le registrazioni delle conversazioni tra arbitri e Var dopo le partite. La suddetta pubblicazione, tuttavia, avverrebbe solo al termine delle gare perché i legislatori non possono consentirne la diffusione in diretta. Qualora venisse approvata, la scelta avrebbe come obiettivo primario quello di aumentare la trasparenza tra le decisioni arbitrali e il pubblico da casa.

Masters: "Vogliamo più apertura con i fan sulle decisioni arbitrali"

A tal proposito, l’amministratore delegato in carica della Premier League, Richard Masters, ha confermato l'ampio sostegno alla nuova proposta: “C’è una visione generale che pubblicare gli audio sia una buona cosa. C’è il desiderio di essere più aperti con i fan riguardo al processo decisionale degli arbitri e noi dobbiamo lavorare su come realizzare questa apertura”. Ad ogni modo, quella della Premier League, non sarebbe una novità in senso assoluto. La condivisione dei dialoghi tra arbitri e Var viene già utilizzata in Mls, dove c’è una revisione delle decisioni che viene poi pubblicata settimananalmente sul canale YouTube del campionato.