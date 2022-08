Ronaldo, il richiamo di Ten Hag: "Comportamento inaccettabile!"

MANCHESTER (Inghilterra) - "Non lo accetto di certo. Penso che questo sia inaccettabile. Per tutti. Siamo una squadra e devi restare fino alla fine”. Con queste parole Erik Ten Hag, nuovo tecnico del Manchetser United, ha commentato quanto accaduto nel test amichevole contro il Rayo Vallecano. All'olandese, appena arrivato sulla panchina dei Red Devils, non sembra essere andato giù l'abbandono in anticipo dello stadio da parte di Cristiano Ronaldo e altri giocatori dello United. Si complica ulteriormente, dunque, il rapporto tra CR7 e il club: dopo il "record" di insulti su twitter è arrivato anche il richiamo dell'allenatore e il futuro sembra essere destinato ad essere lontano da Old Trafford.