Crystal Palace-Arsenal 0-2: via alla Premier nel segno dei 'Gunners'

LONDRA (Inghilterra) - Iniziata la stagione con il trionfo del Liverpool nel Community Shield , primo trofeo stagionale conquistato dai 'Reds' grazie al 3-1 rifilato al Manchester City di Pep Guardiola (campione d'Inghilterra in carica), in Inghilterra ha preso il via anche la Premier League con il derby londinese del 'Selhurst Park' dove l'Arsenal ha sconfitto per 2-0 a domicilio il Crystal Palace guidato dal francese Patrick Vieira (ex di Milan, Juventus e Inter) .

Crystal Palace-Arsenal 0-2: statistiche e tabellino

Una rete per tempo

Subito titolare il nuovo attaccante Gabriel Jesus per i 'Gunners' di Arteta (orfano in difesa dell'infortunato Tomiyasu, ex Bologna), ma il primo a rendersi pericoloso è l'altro brasiliano Martinelli che al 4' sfiora il vantaggio. Tra i più ispirati in avvio c'è poi l'ucraino Zinchenko, che prima impegna il portiere di casa Guaita (8') e poi con una sponda su azione da corner proprio Martinelli: colpo di testa e Arsenal in vantaggio (20'). Dopo il colpo di testa di Édouard parato da Ramsdale prima del riposo (42') il Crystal Palace non è riuscito a raggiungere il pareggio nella ripresa che si è chiusa anzi con il raddoppio della formazione di Arteta, che ringrazia Guéhi (autorete all'85') e festeggia con un successo l'esordio in campionato.