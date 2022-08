Tottenham, Conte: "Kulusevski può diventare un top"

LONDRA (Inghilterra) - Una vittoria in rimonta, una prestazione soddisfacente. Il Tottenham di Antonio Conte parte con il piede giusto e conquista i primi tre punti. ”La Premier è un campionato difficile, non ci sono partite facili - sottolinea l’allenatore al termine della partita vinta per 4-1 contro il Southampton - l'anno scorso ci avevano battuto in casa, e avevamo pareggiato nella partita di ritorno. Il Fulham ha pareggiato col Liverpool, in ogni partita può succedere di tutto".