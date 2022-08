The Sun: "Ronaldo sempre più isolato al Manchester United"

MANCHESTER (Inghilterra) - Tempi duri per Cristiano Ronaldo, che da quando ha lasciato la Juventus non ha più trovato un ambiente in grado di comprenderlo. Il talento portoghese sembra sempre più in rotta di collisione con il tecnico olandese del Manchester United Ten Hag, ma anche i compagni - secondo quanto riporta oggi il quotidiano The Sun - lo vedrebbero all’interno dello spogliatoio come un peso.